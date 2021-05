HBO Max anuncia lançamento no Brasil para 29 de junho

A HBO Max anunciou, nesta quarta (26), que será lançada no Brasil em 29 de junho. A plataforma de streaming terá uma experiência de degustação, com os primeiros episódios de diversas séries em modo gratuito, e ainda terá um período de 7 dias de teste.

Para assinantes, a HBO Max será lançada com dois tipos diferentes de assinatura, com preço a partir de RS$ 14,21:

- Multitelas: Criação de 5 perfis personalizados e 3 exibições simultâneas, com exibição em 4K em qualquer dispositivo. O custo mensal desta assinatura é de R$ 28,00.

- Mobile: para experiências individuais em celulares e tablets, com o mesmo catálogo e exibição otimizada para pequenos dispositivos. O custo mensal desta assinatura é de R$ 19,97.

Para planos anuais, a oferta é ainda mais atraente, com assinaturas mobile por RS$ 14,21 e multitelas por RS$ 20,07. A HBO Max ainda oferece um plano trimestral, com assinaturas mobile por RS$ 18,37 e multitelas por RS$ 25.

No evento de anúncio, a Warner também revelou que todos os filmes lançados nos cinemas serão disponibilizados na HBO Max 35 dias após a estreia nas telonas. Isso inclui títulos ainda inéditos como Duna, Em Um Bairro em Nova York, Space Jam. Após a America Latina, a plataforma de streaming da Warner Bros. será disponibilizada no resto do mundo ainda em 2021.

No Brasil, a HBO Max disputará assinantes com rivais como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video e Globoplay. A plataforma substituirá o serviço da HBO Go (seus usuários devem receber em breve instruções sobre o acesso a HBO Max) e disponibilizará conteúdos exclusivos e de emissoras como HBO, Cartoon Network, TNT, TBS, TCM, Rooster Teeth, Adult Swim e Crunchyroll.

No catálogo, estarão inclusos blockbusters como Mulher-Maravilha 1984, de Patty Jenkins; Liga da Justiça, de Zack Snyder, Tenet, de Christopher Nolan; e Godzilla vs. Kong, de Adam Wingard. Entre as séries da plataforma, se destacam a nova temporada de Sex and the City, o spin-off de Gossip Girl e os tão aguardados especiais de Friends e Um Maluco no Pedaço.

Sucessos como Harry Potter, O Senhor dos Anéis, Matrix,The Big Bang Theory, Game of Thrones, Looney Tunes e Rick and Morty também integrarão o catálogo. House of the Dragon, série derivada de Game of Thrones, também está sendo esperada, com lançamento em 2022. ​

Os usuários que já possuem uma assinatura HBO por meio de distribuidoras como Claro, Oi, Tim e Vivo e Sky terão acesso a HBO Max sem nenhum custo adicional. Outras parcerias de distribuição serão anunciados nas próximas semanas.

A plataforma já existe nos Estados Unidos desde maio de 2020. Ainda nesta quarta, a empresa anunciou que chegará na Europa neste ano, mas não especificou a data.