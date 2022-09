Helicóptero com deputado federal Jonga Bacelar cai no interior da Bahia

Um helicóptero com o deputado federal João Bacelar (PL) caiu em Monte Santo, na Bahia, nesta terça-feira (6). Ele estava acompanhado de um candidato a deputado estadual, além do piloto. Todos tiveram somente ferimentos leves.

A assessoria do candidato Marcinho Oliveira, que estava com Jonga Bacelar, usou as redes sociais pra confirmar o acidente, no distrito de Pedra Vermelha, e dizer que ele está bem.

"Os ocupantes da aeronave não sofreram ferimentos graves e encontram-se bem", diz o post.

A aeronave já estava perto de onde iria pousar quando sofreu uma perda de potência, caindo. Os ferimentos foram causados por estilhaços de vidro e nenhum é grave.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro aos três ainda no local.