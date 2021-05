Helicóptero com quatro pessoas cai em Belo Horizonte

Um helicóptero caiu em uma mata na manhã deste sábado (8) em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Quatro pessoas estavam a bordo da aeronove, e ninguém se feriu com gravidade.

O Corpo de Bombeiros e viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram encaminhadas ao local do acidente para atender as vítimas, que conseguiram se deslocar a pé para um local mais seguro e de fácil acesso.

Esse é o segundo acidente com aeronaves em Belo Horizonte entre abril e maio. No último dia 20, um acidente com um jato no Aeroporto da Pampulha deixou um morto e dois feridos.