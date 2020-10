Heloísa Bolsonaro dá à luz Geórgia, neta do presidente Jair Bolsonaro

A família Bolsonaro cresceu. Nasceu na manhã deste sábado (9), Geórgia, neta do presidente Jair Bolsonaro.

A menina, que nasceu em um hospital de Brasília, é fruto do casamento do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho 03 do presidente, com a psicóloga Heloísa Bolsonaro, que teve covid-19 durante a gestação.

Apesar da complicação, a gravidez não apresentou problemas e Geórgia nasceu saudável, no início da manhã.

A bebê não demorou para estrear também no ambiente virtual. No Instagram, Heloísa comemorou a chegada da herdeira.

“10/10/2020 às 5h35, com 37 semanas e 4 dias, conhecemos o amor das nossas vidas! Bem vinda, Geórgia! Obrigada por me proporcionar a experiência mais incrível da minha vida! Deus é maravilhoso!”, postou a nova mamãe. Confira o clique.