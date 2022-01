Hemoba adota novos critérios para doação de sangue dos voluntários que tiveram covid

A Fundação Hemoba adotou novos critérios para doação de sangue dos voluntários que tiveram Covid-19. O novo prazo de inaptidão é de 10 dias após total recuperação da doença. A Hemoba seguirá a nota técnica Nº4/2022, divulgada esta semana pelo Ministério da Saúde (MS), com mudanças nos critérios de doação de sangue para pessoas que tiveram suspeitas ou confirmação recente de infecção por Covid-19.

Antes da divulgação do comunicado, os candidatos à doação de sangue que testaram positivo ou tinham suspeita de coronavírus e apresentavam sintomas só poderiam doar sangue 30 dias após a sua total recuperação. Com a mudança, o prazo de inaptidão caiu para 10 dias, tanto para sintomáticos como para assintomáticos.

Já os candidatos que tiveram contato próximo a um caso confirmado de Covid-19, durante o período de transmissão, que segundo o MS são 10 dias, ficam inaptos pelo período de 7 dias após o último contato. Fernando Araújo, diretor-geral da Hemoba, acredita que a mudança nos critérios pode representar uma melhora no número de candidaturas à doação de sangue, visto que nas últimas semanas a Hemoba registrou uma queda na coleta de sangue, devido às contaminações pela nova variantes do coronavírus e H3N2.

“Essa nova onda está deixando nossos postos de coleta vazios e, consequentemente, os estoques desabastecidos. Com isso, não conseguimos atender de forma integral as demandas transfusionais do estado. Com a redução do tempo de inaptidão, os doadores que tiveram sintomas gripais nas últimas semanas e já estão recuperados, poderão voltar a fazer sua doação de forma segura e tranquila. Estamos reforçando as medidas de segurança contra a Covid -19 e os demais vírus”, completa.

Critérios para doação

Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal; é necessário também apresentar um documento original com foto, estar com o peso acima de 50 kg, estar bem descansado e alimentado, ter evitado alimentos gordurosos algumas horas antes da doação; não fumar por pelo menos duas horas e não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes.

Pessoas que tomaram a vacina da gripe ou o imunizante Coronavac devem aguardar 48h para realizar a doação. As demais vacinas contra a Covid-19, como Astrazeneca, Pfizer e Jassen, impedem a doação de sangue por 07 dias.

Onde doar

A Fundação Hemoba conta com 29 postos de coleta espalhados pelo estado da Bahia, sendo 7 na capital e 22 no interior do estado. Em Salvador, as unidades são a sede que fica na Av. Vasco da Gama que funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 18h, e nos sábados, das 07h às 12h30; Hospital Ana Nery, na Caixa D’água, que funciona de segunda a sexta-feira das 07h30 às 12h, e das 13h às 16h30. Na Cidade Baixa, há postos de coleta no Hospital Santo Antônio/Obras Sociais Irmã Dulce, que fica no Largo de Roma e funciona de segunda a sexta-feira, de 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h; e no Hospital do Subúrbio, localizado em Periperi, funcionando de segunda a sexta-feira , de 7h30 às 12h e das 13h às 16h30.