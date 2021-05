Hemoba amplia horário de atendimento neste sábado (22)

Com estoque de bolsas de sangue em nível crítico, a Hemoba fará um mutirão solidário neste sábado (22). Ao todo, quatro unidades de diferentes regiões da Bahia ampliarão seu horário de atendimento.

O mutirão acontecerá em Salvador, Itapetinga, e em duas unidades que estão fazendo aniversário: Senhor do Bonfim e Barreiras, que completam 14 e 3 anos, respectivamente.

Em todas as unidades, os atendimentos serão realizados por ordem de chegada, respeitando a demanda espontânea de doadores, ou por agendamento.

Horários

Em Salvador, a sede da Hemoba, na avenida Vasco da Gama, atenderá doadores de 12 motoclubes, mobilizados pelos moto grupos Pedra Angular, Mortalha Negra e Abutres, neste sábado (22). Haverá também atendimento para o público geral das 7h às 12h30. Os agendamentos podem ser realizados através do site da Hemoba, do e-mail horamarcada@hemoba.ba.gov.br ou do telefone (71) 3116-5643.

Já nos postos de coleta do Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping, o atendimento acontece por demanda espontânea, das 10h às 18h.

Em Barreiras e em Itapetinga, os voluntários poderão doar das 8h às 12h. Os agendamentos podem ser realizados através dos telefones (77) 3613-3799 e (77) 3261-7697, respectivamente.

Em Senhor do Bonfim, o atendimento será das 8h às 13h e pode ser agendado através do telefone (74) 3541-3256.

Sobre a doação

Para doar sangue, o voluntário deve estar de máscara, em boas condições de saúde, sem sintomas virais, pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentado, ter dormido pelo menos 6h, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12h, não fumar por, pelo menos, duas horas, e ter entre 16 e 69 anos incompletos.

Quem tiver menos de 18 anos precisa estar acompanhados de um responsável legal, e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

Quem tomou vacina pode doar?

Pessoas que se vacinaram contra a Covid-19 com a vacina da Coronavac, poderão doar sangue após 48 horas. No caso do imunizante da AstraZeneca e Pfizer, as pessoas podem doar após sete dias da vacinação. Durante a pandemia, a recomendação é de que pessoas com mais de 60 anos permaneçam em casa.