Hemoba ganha 20 mil novos doadores de sangue em 2021, mas estoques seguem críticos

A doação de sangue na Bahia sofreu uma queda no ano passado, mas, para surpresa das equipes da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) cerca de 20 mil pessoas procuraram os postos para fazer a doação pela primeira vez este ano. Nesta quarta-feira (10), uma nova unidade de coleta foi inaugurada dentro do Hospital Ana Nery (HAN), no bairro da Caixa D’Água, em Salvador.

Segundo o diretor da Hemoba, Fernando Araújo, durante a pandemia a queda de doações de sangue chegou a 45% na Bahia, o que deixou as autoridades preocupadas. Mas como houve também a suspensão das cirurgias eletivas e o cancelamento de diversas festas a demanda sobre a Hemoba diminuiu. A situação melhorou alguns meses depois e no comparativo com 2019 o ano de 2020 teve 10% a menos de doações.

“Fizemos um levantamento em 2021 e tivemos uma surpresa. A população se comoveu com a situação da Fundação Hemoba e tivemos 20 mil novos doadores. São pessoas que nunca tinham doado antes e que procuraram os postos, algumas delas com 16 anos. Isso foi muito bom”, disse.

O novo posto da Hemoba vai funcionar dentro do Hospital Ana Nery, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, e deve ampliar em 20% a produção de hemocomponentes em Salvador. Em média, a Fundação coleta 500 bolsas por mês em cada posto, mas a nova unidade tem capacidade para recolher até 800 doações. O diretor contou que a demanda está sob controle, mas ressaltou que alguns tipos sanguíneos estão com estoque em baixa.

“Hoje, não estamos com déficit, o que temos é uma questão que chamamos de criticidade. Há uma maior necessidade e um estado crítico de alguns tipos sanguíneos, como o RH Negativo, tanto O como A. Temos uma alta rotatividade com relação a outros tipos. A grande maioria da população é A Positivo ou O Positivo, consequentemente eles também são muito solicitados”, disse.

Segundo a Fundação Hemoba, a Bahia tem 219.527 doadores de sangue. São pessoas com duas ou mais doações no ano. O número não contempla quem doou apenas uma vez.

Ao todo, a estrutura passa a ser composta por 31 unidades de coleta distribuídas em 22 municípios da Bahia, sendo três unidades móveis (Hemóveis) e três hemocentros regionais. O sangue coletado passa por exames de sorologia, é processado e distribuído para mais de 350 unidades de saúde da rede pública e do setor privado conveniado.

Nova unidade fica em frente ao hospital, na Caixa D'Água (Foto: GOVBA)

Ambulatório

A implantação da Hemoba fez parte de uma série de investimentos de R$ 11,2 milhões do Governo do Estado no Hospital Ana Nery. As reformas e ampliações incluíram a construção de um novo ambulatório, UTI pediátrica, lactário, auditório, almoxarifado, entre outros espaços.

O governador Rui Costa fez a entrega oficial da unidade e contou que o novo ambulatório vai ampliar a capacidade de atendimento em 10%. Serão mais 8 mil consultas por mês. Ele também anunciou a implantada uma farmácia no local.

“Dois objetivos foram alcançados com esse ambulatório. Primeiro, diminuímos o volume de pessoas dentro da unidade hospitalar, e segundo, o local ficou mais aconchegante e mais arejado, interferindo menos no funcionamento do hospital. É uma obra de absoluta qualidade, onde as pessoas vão fazer suas consultas de forma mais confortável”, disse.

O novo ambulatório fica do outro lado da rua, em frente ao hospital. A população acompanhou a inauguração e aproveitou para explorar o local. A merendeira Isabel Ramos, 55 anos, estava visitando a irmã que está internada. “Minha família e eu moramos na Liberdade e sempre buscamos atendimento no Ana Nery. Reformar e ampliar unidades de saúde é sempre uma decisão positiva. O bom de ter a Hemoba por perto é que a gente visita o paciente e já aproveita e doa sangue”, disse. Ela já é doadora.

Governador, Rui Costa, e secretária de Saúde, Tereza Paim, na inauguração (Foto: GOVBA)

Leitos de UTI

O número de vagas pediátricas de UTI no Hospital Ana Nery, na Caixa D’Água, vai dobrar após a conclusão das reformas. O diretor da unidade, Luiz Carlos Passos, contou que a quantidade de leitos para cirurgia cardíaca pediátrica vai passar de 10 para 20, e a de adultos vai sair de 40 para 50. Parte deles já estão em operação e o restante entrará em funcionamento em até seis meses.

“A parte que está sendo apresentada, ou seja, a Hemoba e o prédio de ambulatório com 22 salas de consultório, sala de curativo e pequenos procedimentos é só uma parte do que mudou. A principal mudança é funcional. O prédio onde funcionava o antigo ambulatório será transformado em um UTI com 20 leitos para cirurgias de crianças com cardiopatias congênitas. Isso vai dobrar o movimento desse tipo de cirurgia”, afirmou.

O diretor frisou que no caso da Hemoba o posto vai atender a todas as demandas transfusionais do próprio hospital, como cirurgias cardiovasculares, angiologia e cirurgia vascular, pacientes em tratamento de hemodiálise e pessoas com doença falciforme, além de atender também às demandas das unidades hospitalares do entorno.

A ordem de serviço para a implantação dos leitos UTI foi assinada pelo governador durante o evento. O investimento será de R$ 2 milhões. “Além de dar acolhimento aos pacientes e eficiência ao hospital, esta obra tinha por finalidade também liberar espaço no outro prédio para ampliação e implantação de UTI na unidade de cardiologia, melhorando o atendimento e o serviço como um todo”, afirmou Rui.

Confira onde ficam as unidades de doação em Salvador:

Unidade Av. Vasco da Gama - Ladeira do Hospital Geral, s/n, Brotas. Segunda a sexta-feira - 07h às 18h; Sábado - 07h às 12h30;

Hospital Santo Antônio/Obras Sociais Irmã Dulce - Avenida Bonfim, 161 – Largo de Roma. Segunda a sexta-feira - 7h10 às 11h30 e 13h às 16h;

Hospital do Subúrbio - Rua das Pedrinhas, s/n, Periperi - Segunda a sexta-feira - 7h30 às 12h e 13h às 16h30;

Coleta Itinerante Salvador Shopping - Posto de coleta: Piso G1, na Praça de Serviços - segunda- feira a sábado, das 09h às 18h;

Coleta Itinerante Salvador Norte - Loja na entrada principal + espaço do Hemóvel - segunda-feira a sábado, das 09h às 18h;

Como doar:

Estar em boas condições de saúde e pesar acima de 50 kg;

Apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional;

Ter entre 16 e 69 anos de idade, sendo que menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal;

Pessoas com mais de 60 anos só poderão doar caso já tenham realizado uma doação antes dos 60 anos;

Homens podem doar até 4 vezes a cada 12 meses, com intervalo mínimo de 60 dias entre as doações e mulheres podem doar até 3 vezes a cada 12 meses, com intervalo mínimo de 90 dias entre as doações.

No dia da doação: