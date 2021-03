Hemóvel volta a receber doação de sangue em supermercado no Iguatemi

O hemóvel, unidade móvel da Hemoba (Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia) volta a receber doadores de sangue. O serviço estava suspenso para que o veículo que recebe os doadores pudesse passar por manutenção.

A unidade volta a funcionar no Big Bompreço do Iguatemi, na avenida ACM, em Salvador, te funcionará 8h às 16h, com atendimento aos sábados no mesmo horário.

O atendimento ocorrerá normalmente neste sábado (27) e, depois, será retomado na terça-feira (30). Além de coleta de sangue, o espaço realiza cadastro de voluntários de medula no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome).

Na coleta itinerante, os atendimentos acontecem por ordem de chegada. O espaço está cumprindo os protocolos sanitários para segurança dos voluntários e da equipe técnica. Sendo assim, só é permitida a entrada de dois doadores por vez nos ônibus.

As doações também podem ser feitas na sede da Hemoba, na avenida Vasco da Gama, das 7h30 às 16h de segunda a sexta-feira, e aos sábados das 7h30 às 12h30.

Para doar sangue, o voluntário deve estar de máscara, em boas condições de saúde, sem sintomas virais, pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentado, ter dormido pelo menos 6h, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12h, não fumar por, pelo menos, duas horas, e ter entre 16 e 69 anos incompletos. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal, e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

Durante a pandemia, a recomendação é de que pessoas com mais de 60 anos permaneçam em casa.