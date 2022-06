Herói do Bahia contra o Azuriz, Marcelo Ryan celebra retorno no tricolor

Herói do Bahia no confronto com o Azuriz-PR, pela Copa do Brasil, o atacante Marcelo Ryan está recuperado de lesão e à disposição do técnico Guto Ferreira para o confronto com o Athletico-PR, nesta quarta-feira (22), às 19h30, na Fonte Nova, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.

A notícia chega em boa hora para o tricolor, que tem pelo menos dois desfalques no ataque. Enquanto Marco Antônio se recupera de lesão na coxa, Rildo está impedido de atuar por já ter jogado a Copa do Brasil pelo Grêmio. Por isso, Marcelo Ryan garante que está pronto ajudar o Esquadrão caso seja chamado pelo treinador.

"Sabemos da dificuldade que vai ser o jogo, da qualidade do Athletico, mas dentro de casa temos que impor nosso ritmo de jogo, jogar junto com a torcida, porque esses jogos são decididos nos detalhes", disse ele.

Contra o Azuriz-PR, Ryan saiu do banco de reservas e marcou o gol do empate por 1x1 que levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Bahia foi melhor e conquistou a classificação.

Nesta terça-feira (21), o elenco tricolor realiza o último treino antes da partida com o Athletico. Será nesta atividade que Guto Ferreira vai definir a equipe que começa o confronto.