Herói improvável, Mateus Moraes é jogador da base do Vitória mais regular na Serie B

Ele não era um dos mais badalados entre os atletas da base no elenco montado para essa temporada, mas aos poucos, conquistou espaço no grupo e status de titular. Entre os jogadores de linha, Mateus Moraes é o prata da casa mais regular na Série B do Brasileiro. Com 13 escalações, o zagueiro foi quem começou mais vezes em campo na atual edição do torneio de acesso. Só perde para o goleiro Lucas Arcanjo, dono das traves em 14 oportunidades.

Artilheiro do Vitória na temporada, com nove gols, Samuel começou em campo 12 vezes, assim como David, que é o vice-artilheiro, com seis tentos anotados. E por falar em bola na rede, Mateus Moraes colocou o nome na lista de goleadores do time no último sábado (4), quando garantiu o triunfo por 1x0 contra o Operário, o primeiro do Leão como visitante na Série B.

De cabeça, ele marcou o primeiro gol dele como jogador profissional. "Foi uma emoção muito grande para mim, para minha família, que sempre esteve me apoiando. Esse gol é dedicado a eles", vibrou Mateus Moraes, durante entrevista coletiva concedida após o treinamento desta segunda-feira (6). "Foi um sentimento de muita felicidade para mim, que tive um início no profissional muito difícil. Não foi fácil. Poder ajudar a equipe agora em campo é muito gratificante para mim. Espero sempre poder dar o meu melhor", completou.

O jogador de 20 anos estreou no profissional no ano passado, quando foi titular na derrota por 1x0 para a Jacuipense, no Campeonato Baiano. Depois, ele voltou a ser aproveitado em três jogos da Série B 2020, mas foi expulso em um deles. Nesta temporada, ele vestiu a camisa rubro-negra em 20 oportunidades, todas como titular. Além das 13 partidas na Série B, jogou quatro no estadual e três na Copa do Brasil.

Mateus Moraes sempre tinha atuado no time profissional como zagueiro, sua posição de origem, até a rodada passada, quando foi improvisado na lateral esquerda. Como Roberto estava suspenso e Pedrinho foi negociado com o Athletico-PR, o técnico Wagner Lopes optou por ele para proteger a posição.

"Foi até tranquilo. Na base cheguei a jogar dois jogos como lateral. Foi tranquilo. O professor teve várias conversas comigo para não me preocupar em atacar muito, ficar ali mais na minha, praticamente um terceiro zagueiro", contou, sem se candidatar a uma briga no lado do campo. "Minha posição é zagueiro, mas se precisar, estou ali para ajudar a equipe sempre".

Mateus Moraes fez o dele e ainda mostrou um extra. O gol marcado por ele acabou com o jejum de triunfos longe de Salvador, ampliou a invencibilidade para seis jogos e ainda aumentou a confiança do grupo para seguir em busca da reabilitação no campeonato. Com 23 pontos, o Vitória amarga a 17ª posição e luta para deixar a zona de rebaixamento. Na sexta-feira (10), às 19h, o Leão recebe o Remo, no Barradão. "A gente não tinha vencido fora de casa. Nos dá muito mais confiança para o resto do campeonato", projetou o zagueiro.