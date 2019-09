Heróis do hepta serão festejados pelo Bahia

O heptacampeonato baiano conquistado pelo Bahia de 1973 a 1979 completará 40 anos no próximo sábado, dia 28. Segundo o CORREIO apurou, a conquista ainda hoje única nas fronteiras baianas será comemorada oficialmente com uma festa promovida pelo clube. O festejo, no entanto, será no início de outubro, e não na data exata. Jogadores da época, como Beijoca, Sapatão, Douglas, Baiaco e Fito são ídolos da nação tricolor.

Esquadrão bate recorde de vendas

O Bahia completou, no dia 10 de setembro, um ano tendo a marca Esquadrão como fornecedora própria dos uniformes. E o resultado é comemorado pela diretoria do clube, que contabilizou 130 mil peças vendidas no período. É quase o dobro no comparativo com as 70 mil peças vendidas com a Umbro. Vale lembrar que, com a Esquadrão, o Bahia lançou camisa oficial a preço popular (R$ 99) e ampliou a linha casual. O clube não divulgou as cifras.

Vitória e Tencati se reencontram

O Vitória e o técnico Claudio Tencati se encontrarão novamente nesta semana, e não será em campo. Trata-se de uma audiência marcada para quinta-feira (26) por causa de uma ação trabalhista que o treinador, atualmente no Londrina, move contra o clube. Tencati cobra R$ 600 mil referentes a salários atrasados e verbas rescisórias. Na primeira audiência, em julho, a defesa do treinador propôs acordo em R$ 360 mil e o Vitória recusou.

Copa do Nordeste terá G7 de volta em 2020

O sorteio dos grupos da Copa do Nordeste 2020, marcado para quinta-feira (26), em Aracaju, vai materializar uma novidade da próxima edição do torneio. Pela primeira vez desde que a competição voltou a ser disputada de maneira contínua, em 2013, todos os integrantes do G7 da região estarão presentes. São eles: Bahia, Vitória, Sport, Santa Cruz, Náutico, Ceará e Fortaleza. Nas sete temporadas realizadas desde então, só o Bahia esteve presente em todas - o Sport também estaria se não tivesse rejeitado a vaga em 2018 e 2019. O Vitória ficou fora em 2016 por ter sido eliminado nas quartas de final do Baiano 2015. As únicas vezes em que os sete maiores clubes da região disputaram juntos a Copa do Nordeste foram em 1997, 1998, 2001 e 2002. A edição de 2020 será a 17ª da “Lampions League”.

CBF adere à onda de games no Brasileirão

Já está no ar o site oficial da Série A do Campeonato Brasileiro (brasileirao.cbf.com.br) e através dele a CBF lançou jogos para aumentar a interação com o público. Uma das novidades é o Galerômetro, um quiz que traça o perfil do torcedor e através do qual ele acumula pontos e pode trocar por ingressos do seu time do coração. Estão previstas mais ativações, como check-in no estádio, desafio de palpites, entre outros.

América de Natal inaugura estádio

O América de Natal inaugurou no domingo (22) seu estádio próprio, o José Vasconcelos da Rocha, já apelidado Arena América. O estádio localizado em Parnamirim, na região metropolitana da capital potiguar, tem capacidade para 5 mil pessoas e possibilidade de ampliação para 25 mil - porém sem previsão para isso. A inauguração foi com o amistoso Moura x Souza, dois ídolos do clube. O América, que jogará a Série D em 2020, continuará mandando os jogos maiores na Arena das Dunas.