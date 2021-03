Herzem Gusmão explica em áudio seu retorno à UTI: ‘necessitando de mais oxigênio’

O prefeito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão, enviou pelas redes sociais uma mensagem em áudio e de texto atualizando seu quadro clínico, que sofreu uma piora neste sábado (6), necessitando, novamente, de uma transferência para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“A equipe médica achou por bem que eu voltasse pra UTI. Eu estou ainda necessitando de mais oxigênio. Então, eu voltei para usar o cateter de alto fluxo”, explicou ele, em um áudio postado nas redes sociais.

Apesar da gravidade do quadro, provocado pela Covid-19, Herzem enviou uma mensagem de otimismo à população conquistense. “Continuo confiante em Deus, pedindo todas as orações e mandando um grande abraço para a minha terra. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos”, concluiu o gestor, reeleito no último pleito municipal.

Com 72 anos, Herzem foi diagnosticado com Covid-19 em 7 de dezembro. Pouco mais de uma semana depois, foi internado no Hospital Samur, em Conquista, com complicações pulmonares causadas pela doença, e posteriormente transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Foi de lá que ele foi empossado para o novo mandato, no dia 8 de janeiro, em cerimônia online, no leito de hospital. Atualmente, a cidade é comandada pela vice-prefeita Sheila Lemos (DEM).

