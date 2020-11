HGE terá a primeira residência médica em atendimento a queimados do Norte/Nordeste

A partir de janeiro de 2021, o Hospital Geral do Estado (HGE) terá o primeiro Programa de Residência Médica em Atendimento ao Queimado do Norte/Nordeste e o segundo do Brasil. O Programa de Residência Médica em Atendimento a Queimados do HGE foi aprovado durante Plenária do Conselho Nacional de Residência Médica (CNRM), e ofertará duas vagas, através de concurso a ser realizado no próximo ano.

O centro vai colocar o hospital como um importante centro na formação de médicos especializados para o atendimento de pacientes vítimas de queimadura. De acordo com o secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, esta também será um fortalecimento da assistência hospitalar no estado.

"Além de ser a principal unidade de atendimento ao trauma na Bahia, o HGE abriga o mais moderno centro de atendimento a queimados o Brasil, sendo também referência em cirurgia de mãos, que é, na maioria das vezes, a área mais atingida em acidentes com bombas", contou Vilas-Boas.

Para o cirurgião Marcos Barroso, coordenador do Centro de Tratamento de Queimados do HGE, a criação da Residência Médica “é de grande importância, uma vez que existe uma grande deficiência de profissionais habilitados para esse tipo de assistência no país”.

Na avaliação de Barroso, não existem centros formadores e os serviços habilitados são inexistentes no Norte, e poucos no Nordeste. Para concorrer a uma vaga no Programa de Residência Médica o pré-requisito é ter feito residência em Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica.

HGE 2 foi criado em 2016 e é a principal unidade de atendimento ao trauma no estado (Foto: divulgação)

Outros Programas de Residência Médica que existem no HGE são o de Cirurgia do Trauma e Medicina Intensiva Pediátrica, aprovados desde 2019. A Bahia possui ainda outra unidade de referência para vítimas de trauma, que é o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), localizado no Recôncavo baiano.