Hidden Salvador volta ao Centro Histórico reunindo vinhos, gastronomia e música  

Hidden Salvador ocupará o prédio da Ordem Terceira de São Francisco (Foto: Divulgação)

O Hidden Salvador já tem data e endereço certos. O projeto de ocupação urbana, focado em música e enogastronomia, capitaneados pelos empresários brasilienses Daniel e Mariana Braga, volta a Salvador para sua terceira edição no próximo dia 20 de outubro, a partir das 17h.

Desta vez, o Hidden retornará ao Centro Histórico de Salvador, onde estreou em 2020 e ocupará o prédio da Ordem Terceira de São Francisco, no Pelourinho. O imóvel, erguido entre os séculos 17 e 18 e que funcionava como espaço para eventos até antes da pandemia, será revitalizado e ganhará um novo toldo na sua cobertura, além de benfeitorias nas partes elétrica e hidráulica, e uma estrutura de cozinha que receberá nove chefs convidados para esta temporada.

Tem mais

As melhorias realizadas durante a nova edição do Hidden Salvador permitirão que o imóvel possa retomar suas atividades de casamentos, batizados e outras comemorações. Vale ressaltar que esta será a maior edição local do projeto, que contará com uma espaçosa área externa com capacidade para até 350 pessoas.

Sessão de autógrafos

O publicitário baiano Nizan Guanaes e o psiquiatra Arthur Guerra lançam seu livro ‘Você aguenta ser feliz?”no dia 18 de outubro, em São Paulo. A sessão de autógrafos, a partir das 19h, será na Livraria Travessa do Shopping Iguatemi. A publicação propõe que o segredo para ter uma vida feliz é ter as rédeas das nossas vidas.

Padre Fábio de Melo (Foto: Divulgação)

Show na Concha

O Padre Fábio de Melo já tem data para reencontrar o público baiano. O religioso subirá ao palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves para apresentar seu novo espetáculo, “Este sou eu” em 18 de novembro. Durante a performance, onde a palavra se mistura à canção, interpretará hits, como “Trem bala”, e composições autorais que se tornaram sucessos ao longo de sua bem-sucedida trajetória, como “Nas asas do Senhor”, “Onde Deus Possa me ouvir”, “Deus cuida de mim”, “Tudo é do Pai” e “Este sou eu”. Os ingressos para o show estão à venda no sympla.com.br e na bilheteria do TCA, com valores variando de R$ 65 a R$ 240, no primeiro lote.

Camila Carinho e Gustavo Queiroz (Foto: Roberto Abreu/Divulgação)

Novo casal

A apresentadora Camila Marinho, da TV Bahia, engatou relacionamento com o publicitário Gustavo Queiroz, da agência Nibs. O casal está junto há cerca de três meses e a primeira aparição púbica foi em recente evento empresarial promovido pelo Alô Alô Bahia com palestra de Leandro Karnal, onde Camila foi a mestra de cerimônia. Na terça-feira (05), os dois prestigiaram a abertura da exposição de Frida Kahlo no Salvador Shopping.

Festa das boas

O empresário Antônio Mazzafera celebra aniversário, entre amigos e familiares, no próximo sábado (15), em Salvador. A festa reunirá convidados baianos, mineiros e paulistas e será realizada no rooftop do Fera Palace, no Centro Histórico.

Noite especial

O Shopping da Bahia reuniu, nesta quinta-feira, um grupo de convidados para conhecer o Bistrô SDB, espaço assinado pelo arquiteto Marcus Barbosa em homenagem ao centro de compras, na mostra de decoração Casas Conceito, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador. Durante a noite, os anfitriões Ewerton Visco e Wilton Oliveira receberam amigos e parceiros no espaço, que tem patrocínio do shopping. O buffet ficou a cargo do chef Vini Figueira e cerca de 80 convidados circularam pelo ambiente.

Data festiva

O chef Kaywa Hilton vai celebrar os dois anos do seu Boia Restaurante neste domingo (9), a partir das 13h, com mais uma edição do Samba do Boia, na Rua das Hortênsias, na Pituba. Ao som da banda Fragmentos do Samba e do DJ Zilla, os chefs Fabrício Lemos, Ricardo Silva e Peu Mesquita estão entre os convidados e vão preparar diversas surpresas gastronômicas.