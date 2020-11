Hilton Coelho vota acompanhado da sua vice em Itacaranha: 'Muito confiantes'

O candidato Hilton Coelho (PSOL) votou na manhã deste domingo (11), por volta das 11h, na zona 017, seção 418, da escola Josias de Almeida Melo, no bairro de Itacaranha.

Acompanhado da vice da sua chapa, Rosana Almeida, ele ucmprimentou eleitores e se disse confiante. "A expectativa é do tamanho da empatia que nós sentimos com a população nas ruas. Encontramos muita gente cantando o jingle, nos felicitando. Estamos esperando o resultado com muita confiança", disse.

Para acompanhar a apuração, o candidato se reunirá com correligionários na sede do comitê, localizado na Rua da Paciência, no Rio Vermelho.

Hilton aparece com 1% das intenções de voto na Pesquisa Ibope deste sábado (14), mesmo índice de 1% apontado pelo instituto em 30 de outubro.

Acompanhe a cobertura das eleições no CORREIO

