Histórias da Vida: conheça a trajetória de Marina Pereira

Recém-saída da residência médica, Marina Pereira se tornou diarista da UTI de Covid de um dos maiores hospitais de Salvador, trabalhando exaustivamente, expondo-se, lidando com perdas de pacientes e colegas para a doença. Quando achava que ela própria iria morrer, encontrou vida nos livros e apoio ao se corresponder com uma escritora/poeta cujos versos lhe inspiraram. Esse contato com a literatura lhe trouxe o equilíbrio necessário para ser uma médica melhor e mais humana, acolhedora para seus pacientes.

Confira estes e outros relatos no documentário “Histórias da vida”, que mostra, através de depoimentos emocionantes de baianos, como a arte pode ser transformadora para quem enfrenta um problema de saúde ou atua na área e lida com as adversidades da profissão.

Com direção de Dayse Porto, o média-metragem foi realizado a partir da lei federal de incentivo à cultura, com patrocínio da Hapvida. A produção é da Maré Produções Culturais, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal/Pátria Amada Brasil, com o apoio do jornal Correio.

Assista ao filme:

