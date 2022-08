Histórico: Bahia x Vasco quebra o recorde de público na Fonte Nova

O Bahia venceu o Vasco por 2x1 na tarde deste domingo (28), na Arena Fonte Nova, e se firmou no 2º lugar da Série B. Mas essa não foi a única grande notícia para a torcida tricolor. Os 48.660 torcedores que foram ao estádio acompanhar o jogo ajudaram a quebrar o recorde de público da Fonte Nova - após a reforma - em partidas oficias entre clubes.

O recorde anterior era de 46.341, no duelo entre Bahia e Grêmio, pela Copa do Brasil 2019. O maior público geral da Fonte Nova atual é de pouco mais de 51 mil, durante a Copa do Mundo de 2014, quando o estádio recebeu uma arquibancada móvel para aumentar a capacidade.

E o recorde batido neste fim de semana já era esperado. Isso porque 11 dias antes da bola rolar os ingressos para a torcida do Bahia tinham sido esgotados. O clube chegou a abrir um setor extra próximo às instalações do Museu do Bahia no estádio para ampliar a capacidade. A torcida do Vasco também contribuiu com os números e lotou o setor visitante, que recebeu cerca de 4.500 pessoas.