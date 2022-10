Hit do verão

Decidimos usar esse item queridinho do guarda-roupa masculino como protagonista de editorial para tirá-lo do habitual: do papel de substituta da camiseta. A regata tem muito potencial fashion e é possível encontrar em versões descoladas, que vão do minimalista ao esportivo. Criamos 3 composições para inspirar os homens a usarem esse clássico de muitas maneiras. Como fazer isso? Lançando mão da sobreposição. Dá para além de jogar uma camisa de botão com manga curta por cima, vestir com uma camiseta por baixo, ou até mesmo outra regata. A proposta é não ter monotonia.

Pode tudo

Regata sobre regata? Pode sim! A de cima listrada recebe a companhia outra com gola alta e o efeito fashionista se estabelece. Short azul acende a produção. Shoulder bag estampada faz um mix de prints.

Na torcida

A versão esportiva da regata é uma das mais bacanas, pode ser aquela de time de basquete. Nossa proposta foi vesti-la com camiseta por baixo, os mais ousados podem investir em uma segunda pele de telinha







Combinado

Escolher uma peça de cor neutra permite mais combinações. Essa versão cinza do nosso protagonista fashion ajuda a destacar o match de camisa com chapéu na mesma estampa.

FICHA TÉCNICA

Fotos: Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza : Tom Moreira (@tom.moreiramakeup) do Salão Sá Marina (@salaosamarina)

Modelo : Gustavo Andrade(@gus.andrade_)

Todos os looks são da Renner - Shopping Barra (@lojasrenner)