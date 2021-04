Hoje será um dia para medires o quanto o meio ambiente afeta teu humor

Data estelar: Lua Vazia das 7h06 até 17h31

Se acordaste cedo, melhor para ti, porque deste o pontapé inicial do dia numa hora propícia. Porém, se não deu para acordares cedo e quando despertaste a Lua já estava Vazia, não importa, só será necessário um pequeno e vigoroso esforço de tua vontade para determinar que, apesar das circunstâncias exteriores e do nível de ansiedade interior, mesmo assim tu podes te despreocupar, levando na esportiva todas as contrariedades que acontecerem. De uma ou de outra maneira, hoje será um dia interessante para medires com sabedoria o quanto o meio ambiente afeta teu humor, e o quanto, pela tua força de vontade, tu podes ser maior do que a influência do meio ambiente e, ao contrário, que tua influência irradiada ao entorno seja predominante. Essa observação te servirá para sempre.

ÁRIES: Entre conexões e desconexões procede a trama de relacionamentos sociais que compõe o destino atual. As pessoas que simpatizam com você se misturam com as que antipatizam, e não poderia ser diferente. A vida é assim.

TOURO: Quando nada pode ser feito, é isso mesmo que você precisa fazer, nada, e aguardar que o tempo resolva as questões que são maiores do que sua capacidade de as controlar. Nada há de errado nisso, apenas a vida passando.

GÊMEOS: Aquilo que hoje imaginar ter compreendido bem, faça a si o favor de repensar amanhã e depois de amanhã, porque as certezas de hoje são enganosas, tendem a decepcionar. Porém, como sempre, tudo há de ser investigado.

CÂNCER: Os sonhos são mais vívidos de dia, na vigília, do que de noite, no sono. Isso é assim porque não há verdadeira diferença entre uma coisa e a outra, é apenas a continuidade da consciência, sempre amarrando pontas soltas.

LEÃO: Buscar orientação em quem não se orienta bem é o mesmo que ter cegos conduzindo um ônibus. Este é um momento em que precisa haver uma dose extra de boa convivência, sem que ninguém fique cobrando outrem de nada.

VIRGEM: Nem sempre a maneira mais correta de fazer as coisas é também a mais conveniente. Em alguns momentos, a certeza é inconveniente, porque impede que outras formas de expressão se manifestem e tenham voz e vez. Aí não.

LIBRA: Apesar de as circunstâncias colocarem você em evidência, melhor será que saia de fininho de toda e qualquer situação em que você fique no meio de algum conflito. Sem ansiedade, apenas encontrando a saída. Só isso.

ESCORPIÃO: O que era não mais será, e o que será ainda não é. O momento da transição é bastante incômodo, mas passará, e o fará sem deixar marcas se você não se debater e ficar chutando a tudo e todos. O outro lado é melhor.

SAGITÁRIO: O excesso de pensamentos atrapalha muito hoje, porque são conjecturas tão diversas e contraditórias que sua alma faz, que não há como ter mínimo de clareza no meio disso. Então, nada defina, apenas pense.

CAPRICÓRNIO: A sensação de segurança é esquisita, porque ora está aí, estável e maravilhosa, ora some completamente de você, sendo que o cenário continua o mesmo. A sensação de segurança, então, é interior. É por aí.

AQUÁRIO: Tomar iniciativas hoje? Só as imprescindíveis, porque todas as que você puder evitar e empurrar para depois, será tempo que você ganhará e conflito que você poupará também. Hoje descanse seu corpo e alma. Despreocupe.

PEIXES: Quando a desorientação é tão grande que tudo fica embasado, logo mais ela mesma se transforma numa forma de descanso, já que nada pode ser feito. Seguir em frente, descansar, exercer o direito à despreocupação.