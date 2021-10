Holding de infraestrutura e 'utilities' abre inscrições para o hackathon em formato de reality show

O InverGroup, holding de infraestrutura e utilities, abriu as inscrições para o hackathon em formato de reality show que irá investir em projetos de inovação na área de infraestrutura. Estudantes de graduação e do ensino técnico de instituições públicas ou privadas de ensino de todo o Brasil poderão se inscrever a partir do dia 09 de setembro e até o dia 17 de novembro.

O hackathon será transmitido pela EPTV, afiliada da Globo na região de Campinas e São Carlos. Sob a luz da temática "como tornar a cidade mais smart?", serão escolhidos os projetos que terão suas ideias mentoradas por Henrique Costa, membro conselheiro do InverGroup, Márcio Fernandes, ex-presidente da Elektro e fundador da consultoria Thutor, Guilherme Junqueira, CEO da Gama Academy, Mariana Aguiar, fundadora da Desygner, Arthur Guimil, fundador da One More, foodtech ligada à Bauducco, Gustavo Favaron, do GRI Club e Dan Parke, fundador da plataforma MegaWhat, com passagens pela direção da Agência Estado e Thomson Reuters, da América Latina.

As cinco equipes vencedoras do programa serão incubadas por 1 ano na Start Inver, incubadora do InverGroup e receberão um investimento a ser definido. Além disso, o primeiro colocado receberá uma premiação de R$ 10 mil reais. A realização busca exemplares que tenham potencial para serem lançados no mercado de inovação. Os critérios de avaliação para os prêmios terão como base o grau de inovação, o impacto das propostas quanto aos parâmetros de ESG (Ambiente, Social e Governança) e a engenharia frugal — ou seja, serão consideradas as propostas que visam reduzir os custos e os recursos não essenciais do desenvolvimento de bens duráveis. A premiação está prevista para acontecer no dia 11 de fevereiro de 2022. Serviço HACKATHON START Data: 09 de setembro a 17 de novembro Público: Estudantes de instituições públicas ou privadas, empreendedores e startups. Custo: Gratuito As inscrições podem ser feitas por meio do site.