Homem acusado de agredir namorada é preso com oito armas em Vilas do Atlântico

Acusado de agredir a namorada, João Magalhães Belém Carneiro Júnior, 39 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira (17), em sua casa, em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a polícia chegou até o imóvel após receber uma denúncia de que havia mulher sendo agredida na avenida Praia de Itapuã. No local, policiais da 52ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Lauro de Freitas) encontraram armas, munições e carregadores.

(Foto: Divulgação/SSP)

Segundo a polícia, foram apreendidas oito armas, dentre elas um revólver calibre 38 e uma pistola .45 e cinco simulacros de pistola e metralhadora, além de carregadores e 114 munições. Encaminhado para a 23ª Delegacia Territorial de Lauro de Freitas, o suspeito foi autuado com base na Lei Maria da Penha. A vítima tem 31 anos.

"Recebemos uma denúncia do Centro Integrado de Comunicações, informando sobre uma mulher que estava sendo agredida numa casa na avenida Praia de Itapuã. Quando as guarnições chegaram ao local, confirmaram a situação e localizaram os armamentos", explicou o comandante da 52ª CIPM, major Fabrício Silva.