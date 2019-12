Homem acusado de matar a ex-namorada a facadas é solto em Camaçari

O homem que foi preso suspeito de matar a ex-namorada na festa de aniversário dela, no sábado (30), foi liberado pela justiça nesta terça-feira (3). O crime aconteceu em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. Edcarlos Rocha Lima foi localizado e detido horas depois. Ele foi liberado em audiência de custódia.

O Ministério Público do Estado (MP-BA) foi contra a decisão. O MP pediu a prisão preventiva de Edcarlos, considerando que trata-se de um crime de feminicídio com investigação ainda em curso. Os promotores argumentaram que a libertação dele pode influenciar diretamente na coleta das provas, o que impacta na descoberta da verdade.

Já a defesa do suspeito alegou que não há indícios de que o réu esteja ameaçando testemunhas ou queira prejudicar a investigação, e afirmou que ele tem bons antecedentes criminais. Com base nesses argumentos, foi pedida a liberdade provisória, sem fiança.

O juiz Waldir Viana Ribeiro Júnior, da Comarca de Camaçari, afirmou que as testemunhas ouvidas no inquérito não viram o crime acontecer, souberam por terceiros, e criticou o fato de não haver no processo o depoimento das dezenas de pessoas que viram o homicídio.

O magistrado frisou também que o acusado não confessou o crime e que alegou estar alcoolizado no dia do fato, por isso, não sabendo informar se cometeu ou não o feminicídio. O juiz lembrou da presunção de inocência garantida pela Constituição e disse que houve ilegalidade na prisão em flagrante. Com base nessa análise, ele concedeu o alvará de soltura para Edcarlos.

Familiares da vítima, protestaram na porta do Fórum Criminal de Camaçari. Vestindo camisas brancas com a foto da balconista Edna Alves de Souza, 37 anos, e com faixas e cartazes, eles pediram por justiça.

(Foto: Reprodução/TV Bahia)

Feminicídio

Segundo testemunhas ouvidas pela polícia, Edna estava num bar, no bairro do Triângulo, comemorando o aniversário, quando foi surpreendida pelo ex-marido.

As testemunhas disseram que Edcarlos se aproximou de Edna e a golpeou diversas vezes. A mulher foi socorrida para o Hospital Geral de Camaçari (HGC), mas já chegou à unidade sem vida. O feminicídio aconteceu durante a madrugada de sábado. O homem conseguiu fugir, mas foi preso em casa algumas horas depois do crime.

Detentos que estavam custodiados na mesma cela que Edcarlos, na 18ª Delegacia (Camaçari), agrediram ele com socos e pontapés. Toda a ação foi filmada pelos presos e divulgada na internet. Pelo menos cinco homens aparecem nas imagens se revezando nas agressões.

O assassinato está sendo investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios, em Camaçari.