Homem apontado como líder do tráfico é morto pela polícia em Cajazeiras 11

Um homem, apontado como a liderança do tráfico de Cajazeiras 11 foi foi morto pela polícia, na manhã desta quarta-feira (25). De acordo com a polícia, policiais da 13ª Delegacia Territorial (DT) faziam um levantamento de pontos de droga no bairro quando encontraram um grupo armado.

Policiais e bandidos iniciaram uma troca de tiros. Na ação, um dos criminosos foi baleado. Segundo a polícia, ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

“O acusado liderava dois pontos de drogas em Cajazeiras 11. Os outros envolvidos, que conseguiram fugir do local, seguem sendo procurados”, explicou o titular da 13ª DT, delegado Marcos Laranjeiras. Todo material apreendido foi apresentado na sede da DT, para as medidas cabíveis.