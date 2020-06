Homem armado com faca invade sede da TV Globo e faz repórter refém; veja vídeo

Foto: Reprodução

Um homem invadiu a sede do Jornalismo da TV Globo, no bairro do Jardim Botânico, zona sul do Rio, no início da tarde desta quarta-feira (10). Armado com uma faca, ele fez a repórter Marina Araújo como refém e exigia falar com a apresentadora Renata Vasconcellos, do Jornal Nacional. As informações são da coluna de Leo Dias, no portal Metrópoles.

A situação tensa assustou e mobilizou os funcionários. Segundo relatos de alguns deles, o homem invadiu o local armado com uma faca e segurando uma Bíblia.

Diretor Geral de Jornalismo da Rede Globo, Ali Kamel chegou a negociar com o criminoso, mas o homem foi imobilizado e neutralizado.

O criminoso, ainda não identificado, pulou as catracas de acesso da TV Globo e fez a repórter, que estava próximo ao local, de refém. A prisão foi realizada por PMs chamados à sede da emissora carioca.