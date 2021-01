Homem arremessa enxada em direção a prefeito em cerimônia de posse

O prefeito de Tabocas do Brejo Velho tomou um susto grande neste sexta-feira (1), quando tomava posse na Câmara de Vereadores. Flávio da Silva Carvalho (PP) discursava quando uma enxada foi arremessada em sua direção.

Segundo a Polícia Militar, um homem não identificado invadiu o local pela porta dos fundos da Câmara, que não contava com a presença de guardas municipais, jogou o objeto e fugiu. Como ninguém ficou ferido, a posse ocorreu normalmente.

No incidente, uma vidraça foi quebrada. Em suas redes sociais, Flávio da Silva desabafou e disse que estava bem. "Quero esclarecer a todos os apoiadores que estou bem ,após , ocorrido a polícia militar está apar do caso está sendo investigado quero também agradecer a Deus que não aconteceu o pior com ninguém no evento", escreveu.