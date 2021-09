Homem capota Porsche após se distrair com mulher nua que atravessava a rua em BH

Um homem de 46 anos capotou o seu carro da marca Porsche, avaliado em R$ 400 mil, em Belo Horizonte na madrugada desta quarta-feira (8). De acordo com o jornal O Tempo, o acidente ocorreu após o motorista ver uma mulher nua atravessando a rua.

No depoimento prestado à Polícia Militar, ele alegou que tentou desviar da peladona, quando perdeu o controle e capotou.

Ele teve ferimentos leves no pescoço provocados pelo cinto de segurança, mas recusou socorro e disse que procuraria atendimento médico particular. O motorista não aceitou fazer o teste do bafômetro e teve a CNH apreendida.

A PM liberou o condutor, uma vez que este não apresentava sinais de embriaguez. A ocorrência foi encerrada no Detran.