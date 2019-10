Homem chuta mulher no palco durante show do Poeta; veja vídeo

(Foto: Reprodução)

Um homem agrediu uma mulher que dançava em cima do palco com um chute no rosto durante o show do cantor de pagode 'O Poeta', na cidade de Pojuca, na região metropolitana de Salvador. Diversos vídeos gravados pelo público e divulgados nas redes sociais mostram a agressão, que aconteceu neste fim de semana, na casa de shows Clube AIP.

Uma das gravações mostra a aproximação do agressor, que aparentemente sai do backstage e chuta o rosto da mulher. Após a agressão, o homem é capturado por seguranças, enquanto a vítima levanta aparentando estar confusa, sem entender o que aconteceu. Veja vídeo abaixo.

Não existe confirmação se o agressor foi detido pela polícia ou se a vítima prestou queixa. As motivações também são desconhecidas. O CORREIO tentou contato com a polícia mas ainda não obteve retorno. Já o produtor do evento, Jhon Santana, diz que o homem, na verdade, trata-se do namorado da jovem.

"O que aconteceu é que o homem, que é namorado da moça, ficou com ciúmes ao vê-la dançando e, em um momento de distração da segurança, invadiu o palco e a agrediu. Entretanto, toda a segurança do evento, que era formada por policiais militares, imediatamente entrou em ação e deteve o elemento", relatou Jhon, que disse não saber se a vítima prestou queixa na delegacia após a agressão.



Em nota divulgada em suas redes sociais, o cantor se posicionou contra a agressão e disse que não deseja que 'machistas frequentem seus shows e nem sejam seus fãs'. Confira postagem:

"Se você é machista, covarde, preconceituoso e não aceita ver uma mulher dançando em um palco, não me siga no Instagram u em nenhuma rede social, não seja frequentador dos shows do Poeta! Melhor ainda, nem saia de casa, a sociedade e as mulheres não merecem conviver com pessoas assim, você não merece ser um fã do Poeta.

Não a violência contra a mulher

O Poeta apoia esta causa!”