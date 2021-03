Homem com covid é preso por contaminar maçanetas de carros no RS

Um homem contaminado com coronavírus foi preso após passar a mão em maçanetas de veículos estacionados em Planalto, no Rio Grande do Sul, na quarta-feira (3). Segundo a Brigada Militar (BM), a prisão ocorreu após ele ter sido identificado após análise de câmeras de segurança.

De acordo com o G1 Rio Grande do Sul, o suspeito foi levado a uma unidade de saúde para fazer um teste de covid-19, que deu resultado positivo. Ele disse não saber que estava contaminado.

Após o registro de ocorrência na Polícia Civil, o homem foi levado para cumprir isolamento em casa. Porém, ainda de acordo com a publicação, o suspeito fugiu e foi encontrado, nesta quinta (4), em Iraí, a 33 km de Planalto. Ele foi autuado novamente e isolado em um hospital.

"Não sabemos se teve dolo ou culpa na conduta dele. A gente não sabe se ele faz algum tratamento psiquiátrico ou se sofre algum distúrbio", relatou o prefeito de Planalto, Cristiano Gnoatto, ao G1.