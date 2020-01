Homem com suspeita de coronavírus na Bahia não se enquadra à doença, avalia Sesab 

Um homem, de idade não informada, deu entrada na madrugada desta quarta-feira (29) Hospital Couto Maia, em Salvador, com suspeita inicial de Coronavírus.

Na avaliação inicial da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), o caso não se enquadra nos parâmetros colocados pelo Ministério da Saúde, com base nos protocolos internacionais da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a doença.

A Sesab informou que o homem visitou o Japão e veio para a Bahia. O caso, segundo a Sesab, está sendo investigado para Síndrome Aguda Respiratória Grave.

O homem veio transferido do Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição, em Jacaraci, na Bahia. O paciente é cidadão japonês e vive no distrito de Irundiara na cidade de Jacaraci.. Recentemente, ele voltou do seu país de origem, que tem quatro casos oficiais da doença.

Em nota, a prefeitura municipal de Jacaraci informou que o paciente suspeito de infecção pelo vírus “2019-nCov”, foi atendido e mantido em isolamento no Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição.

"O caso em questão se trata de um indivíduo que chegou do Japão no sábado (25 de janeiro de 2020) e apresentou sintomas da Síndrome Respiratória Aguda. Ressaltamos, que o paciente é japonês, não esteve na China, mas teve contato com chineses durante o vôo que o trouxe ao Brasil, motivo pelo qual o serviço de saúde municipal emitiu uma notificação epidemiológica", disse a prefeitura.

A prefeitura destacou ainda na nota que 'todas as providências recomendadas pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, bem como da OMS – Organização Mundial de Saúde, foram tomadas de forma imediata pela equipe de saúde do município'.

Quando saiu da cidade, segundo a prefeitura, o paciente estava estável.