Homem da Meia Noite vai desfilar no Carnaval de Salvador; é a 1ª vez fora de PE

O Homem da Meia Noite vai desfilar pela primeira vez no Carnaval de Salvador. A apresentação do gigante mais querido de Olinda vai acontecer na segunda-feira de Momo, a partir das 19h, no tradicional circuito Barra-Ondina da capital baiana, e faz parte do projeto “No galope de Olinda para a Bahia”.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (06), em coletiva de imprensa na sede da agremiação, no bairro do Bonsucesso, em Olinda.

O calunga, que é Patrimônio Vivo de Pernambuco desde 2006, já havia desfilado algumas vezes fora de Olinda, com apresentações no Recife, no Morro da Conceição, e em Arcoverde, no Sertão, mas é a primeira vez que sai das fronteiras de Pernambuco.

A apresentação em Salvador em nada altera o tradicional desfile pelas ladeiras de Olinda, que acontece sempre à meia noite do sábado para o domingo de Carnaval.

O presidente da agremiação, Luiz Adolpho, conta que o convite foi feito há três meses pela patrocinadora Devassa e aceito de imediato. Para ele, a ida do calango vai muito além da cultura baiana e pernambucana, mas é algo que enaltece a cultura brasileira.

"Vai ser um momento histórico para o Carnaval do Brasil, onde o gigante unirá Bahia e Pernambuco, em uma grande homenagem aos 70 anos do trio elétrico", disse.

Homenagem à água

O Homem da Meia Noite irá homenagear a água no Carnaval 2020. Com o tema "Chover", o Calunga aborda de maneira criativa e lúdica, a preservação da água. Os homenageados serão a orquestra do Maestro Oséas, Rogério Rangel e o Cordel do Fogo Encantado. A ideia é levar esperança para o povo do Cais ao Sertão, onde surgiram os primeiros bonecos gigantes, em Belém de São Francisco.

"Nosso tema é uma exaltação à vida e não tem como a gente não se emocionar quando a gente fala sobre a vida, então eu acho que vai ser um momento muito emocionante", comentou o presidente do Homem da Meia Noite, Luiz Adolpho.

A expectativa para 2020 é que o Homem da Meia Noite arraste cerca de 340 mil pessoas pelas ruas de Olinda no sábado (22), 70 mil a mais que no último ano, segundo a diretoria do bloco.