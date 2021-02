Homem de 21 anos acusa vocalista do Molejo de estupro; cantor nega: 'surpreendido'

Um homem de 21 anos acusa o vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo de estupro. A notícia foi divulgada inicialmente pelo colunista Alessandro Lobianco, do programa A Tarde é Sua. Mais tarde, a existência de inquérito foi confirmada, após resposta do grupo Molejo. O homem, que não teve a identidade divulgada, registrou ocorrência contra Anderson na 33ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro. Ele afirma que foi violentado pelo cantor no dia 11 de dezembro do ano passado.

No depoimento, o rapaz diz que Anderson teria marcado uma reunião, no entanto o levou para o motel. Ainda segundo a denúncia, o rapaz teria estranhado do local, mas Anderson teria dito que seria uma reunião que poderia mudar sua vida. O depoimento diz ainda que Anderson teria jogado o homem na cama e tirado sua roupa, além de ter agredido a vítima com dois tapas no rosto e xingamentos.

O homem deu mais detalhes sobre o esturpo e disse que tem provas, entre elas, a cueca que usava no dia do ocorrido. Na peça, segundo o denunciante é possível identificar vestígios de esperma deixados pelo cantor, além de manchas de sangue da vítima. O homem disse não ter denunciado Anderson no momento do ocorrido por medo de retaliações. Ele afirma conhecer o cantor do Molejo há oito meses, com a intenção de fazer um trabalho artístico com o Anderson.

Cantor nega e se diz surpreso com acusação

Em nota publicada na página do grupo Molejo nas redes sociais, Anderson Leonardo nega a acusação. O cantor diz que "não foi intimado para prestar quaisquer informações, pelo que, não teve nem mesmo ciência do que consta do registro de ocorrência". A nota diz ainda que o cantor nega "qualquer ato de violência contra quem quer que seja, negando categoricamente à acusação completamente falsa de agressão sexual feita em seu desfavor".



Ainda segundo o comunicado, Anderson confirma que conhece o homem que o acusa, mas nega ter cometido crime e diz ainda que após a data relatada pelo homem, o mesmo frequentou shows do grupo, o que, segundo Anderson, comprovaria que o crime não ocorreu. "(Anderson) informa também que conhece a suposta vítima, mas jamais praticou os atos veiculados na imprensa, inclusive, tem conhecimento que a suposta vítima já esteve presente em diversas apresentações artísticas do Cantor, em ocasiões posteriores à falaciosa alegação, o que demonstra, claramente, que a narrativa publicada nunca ocorreu".