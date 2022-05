Homem de 45 anos desaparece após carro dar pane na Avenida Bonocô

Fábio de Souza Carmel, de 45 anos, está desaparecido. Segundo familiares, o sumiço aconteceu por volta das 7h30 do último dia 12, após o carro de Fábio apresentar pane na Avenida Bonocô, em Salvador. Fábio é empresário de uma fábrica de salgados, em Itapuã, há 25 anos.

Segundo Mille Carmel, irmã de Fábio, como de costume, ele saiu de casa na quinta-feira (12), às 6h30 para levar os funcionários na fábrica, que fica na Rua do Tesouro, em Itapuã. Logo depois, seguiu em direção à Avenida Barros Reis para comprar materiais para o trabalho.

Na Avenida Bonocô, Fábio ligou, por volta das 7h15, para um funcionário da fábrica dizendo que o carro tinha dado pane por falta de combustível e pediu um carro de aplicativo para que ele fosse até lá ajudá-lo a empurrar o veículo até um posto de combustível próximo.

"Enquanto o funcionário ia até o local, eles estavam se falando pelo telefone e a ligação caiu. Aí o rapaz não conseguiu mais contato; a gente não sabe se o celular descarregou", diz Mille.

Quando o funcionário da fábrica chegou ao local, não encontrou Fábio e o carro estava sendo guinchado até um estacionamento próximo. "Era um guincho particular, a gente não sabe quem acionou porque ligamos para o seguro e lá disseram que eles não foram acionados. E não estamos entendendo por que o carro foi levado para aquele estacionamento", diz a irmã de Fábio.

O carro estava com a chave na ignição e o celular e documentos de Fábio não foram encontrados. Uma quantia em dinheiro que Fábio levava para a compra dos materiais para a fábrica foi deixada no veículo.

"É tudo muito estranho. Ninguém entrou em contato ainda com a gente para dar nenhuma pista. Eu já fui em hospitais em busca dele, no IML e nada. Registramos o desaparecimento dele na polícia e a nossa esperança está nas câmeras de segurança que existem ali no local onde o carro deu pane. Não tem sido fácil, principalmente para a minha mãe; a gente fica sem entender, são muitos questionamentos. Quem chamou o guincho? Como ele saiu dali?", desabafa Mille.

Mille diz ainda que está sendo divulgada a informação falsa de que o corpo de Fábio foi encontrado. O empresário segue desaparecido. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Fábio pode entrar em contato com a polícia através do telefone 181 ou do WhatsApp (71) 99631-6538. O anonimato é garantido.