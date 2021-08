Homem desaparece após entrar no mar na praia de Amaralina, em Salvador

Um homem desapareceu no mar da praia de Amaralina na tarde deste domingo (29), em Salvador.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o grupamento foi acionado por volta de 16h e foi ao local, onde mergulhadores e guarda-vidas do 13°GBM/Gmar realizaram buscas, mas sem sucesso.



O homem estava na praia com amigos quando foi arrastado por uma corrente marítima. As buscas serão retomadas a partir de 6h da manhã desta segunda-feira (30).

De acordo com o Salvamar, o número de afogamentos em Salvador cresceu 15% mesmo com a pandemia.