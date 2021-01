Homem destrói bloqueio de acesso à praia do Porto da Barra

Um homem quebrou os tapumes que impedem o acesso à praia do Porto da Barra na noite da última segunda-feira (25). Um vídeo registrou a ação. Pouco menos de 24h mais tarde, a Guarda Civil Municipal localizou o vândalo, que foi encaminhado à 14ª Delegacia de Polícia onde foi ouvido e liberado. De acordo com a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado.

O suspeito não teve a identidade divulgada, mas o CORREIO apurou que é um homem de 35 anos, com quase 10 passagens na polícia por furto. Toda a estrutura foi refeita durante a manhã desta terça (26).

Homem foi localizado pela Guarda Civil Municipal e encaminhado à Delegacia (Foto: Leitor CORREIO)

As imagens registraram o momento em que o homem retira as placas de madeira e as arremessa na areia. Toda ação aconteceu num momento em que a rua tinha movimento.

Em nota, a Guarda Civil Municipal, responsável pelo controle e fiscalização das medidas para conter a disseminação do coronavírus em Salvador, afirmou que o comércio ambulante está funcionando normalmente e todos os trabalhadores estão atuando conforme os protocolos definidos pela Prefeitura.

Ainda em nota, a GCM apontou que nada justifica essa ação, visto que o acesso à região foi flexibilizado pela Prefeitura, reconhecendo a necessidade de acesso para os banhistas e trabalhadores".

Por fim, a Guarda disse trabalhar intensamente e apontou que vai intensificar as ações no local com o intuito de inibir e coibir ações de vândalos, além de garantir o cumprimento dos protocolos prestabelecidos na região.