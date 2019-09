Homem é agredido a pauladas em Sussuarana

Um homem identificado como Roque Lázaro Neves da Silva, 40 anos, deu entrada no Hospital Geral do Estado (HGE) após ser atingido por pauladas e barrotadas, em via pública, no bairro de Sussuarana, na madrugada de segunda-feira (9).

De acordo informações do posto policial da unidade de saúde, a vítima informou que as agressões teriam sido cometidas por um grupo de quatro indivíduos.

Roque foi lesionado nas mãos, no tornozelo direito e na testa. Além de possuir escoriações nas costas e nos braços. O caso é investigado como tentativa de homicídio. Ainda não há informações sobre autoria nem motivação do crime.