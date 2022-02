Homem é assassinado a tiros em Praia do Forte

O corpo de um homem, de 43 anos, foi encontrado com marcas de perfurações por arma de fogo, na última quarta-feira (2), na vila de Praia do Forte, em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Embora o local seja um destino turístico, a vítima era moradora local, segundo informações da Polícia Civil.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe da 53ª Companhia Independente da PM foi acionada na noite de quarta (2), após informações de disparos de arma de fogo no local. Ao chegar em Mata de São João, a PM encontrou o corpo do homem no local, já sem vida. A área foi isolada e o Departamento de Perícia Técnica (DPT) foi acionado.

A Delegacia de Praia do Forte investiga a morte. Foram expedidas as guias de perícia e de remoção.