Um homem foi assassinado a facadas pouco depois da virada do ano. O crime aconteceu por volta das 0h35 do dia 1º, no bairro de Itapuã.

Segundo a investigação da Polícia Civil, a vítima foi identificada como José Nilson dos Anjos. Ele foi atacado pelo ex-companheiro de sua atual namorada.

José Nilton chegou a ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto-Atendimento de Itapuã, mas não resistiu e morreu no local. O caso é apurado pela 1ª Delegacia de Homicídios/Atlântico.