Homem é assassinado durante tiroteio no Garcia

Uma troca de tiros entre bandidos deixou um homem morto próximo ao final de linha do Garcia, na madrugada desta segunda-feira (12). A vítima foi identificada como Yuri Martins Santos da Cunha, a idade dele não foi divulgada, e a Polícia Civil informou que arma e drogas foram encontradas no local. O crime aconteceu na Travessa do Panta.

“Com a vítima foram encontrados uma pistola marca Taurus, porções de maconha e cocaína. A autoria e motivação estão sendo apuradas”, afirma a nota da Polícia Civil.

No momento do ataque acontecia uma festa no local, houve correria, mas ninguém ficou ferido. Em nota, a Polícia Militar informou que equipes da 18ª Batalhão da Polícia Militar (BPM/ Centro Histórico) estiveram no local, mas já encontraram Yuri sem vida. Ninguém foi preso.