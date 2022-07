Homem é assassinado na frente da família por policial militar

Um homem morreu durante uma abordagem policial na noite do último sábado (16), em Vila Barraginha, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima, Marcos Vinícius Vieira Couto, de 29 anos, recebeu tiros na cabeça e no peito.

A Polícia Militar de BH recebeu denúncias sobre disparos de arma de fogo e que um homem armado estava realizando na rua. Ao chegarem no local, os policiais desconfiaram de Marcos como o "provável autor dos disparos", segundo o boletim de ocorrência que o site G1 teve acesso.

A corporação informou que, como se tratava de "situação em que há certeza do cometimento da infração, caracterizada por necessidade de ação repressiva", os PMs estavam "com as armas de fogo na posição de pronta-resposta".

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava apresentando resistência à prisão, indo contra as imagens que foram gravadas por moradores da rua durante a abordagem, onde mostra que Marcos Vinícius estava com as mãos para cima a todo tempo.

Ainda segundo a corporação, uma arma foi encontrada com a vítima, mas nas imagens, é possível ver que Marcos Vinicius levantou a camisa para mostrar que não portava nenhum tipo de arma.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) vai investigar a morte de Marcos Vinicius e um processo será instaurado nesta segunda-feira (18).