Homem é baleado após tentativa de assalto a carro em Brotas

Um homem foi baleado enquanto esperava a esposa sair de um banco na Av. Dom João VI, no bairro de Brotas, logo no início da manhã desta quarta-feira (2). A vítima foi identificada como Manoel Conceição. A sua companheira entrou em uma agência da Caixa Econômica para fazer uma movimentação financeira e, ao voltar para encontrar o marido, o casal recebeu voz de assalto de uma dupla a pé, que exigiu o carro deles.

Com o susto, Manoel deu partida no automóvel e em seguida os criminosos dispararam contra ele. Ferido, ele perdeu o controle do veículo, que terminou batendo em outro carro que estava na avenida. O automóvel do casal ainda chocou-se contra o muro de um prédio ao lado do banco. A esposa dele não ficou ferida. A dupla fugiu sem levar nada e ainda não foi identificada e nem localizada pelas polícias.

De acordo com informações da 26ª CIPM (Brotas), uma guarnição foi ao local e localizou a vítima dentro do carro. Uma equipe do Salvar, do Corpo de Bombeiros Militar, levou Manoel ao Hospital Geral do Estado (HGE). O estado dele é considerado grave porque uma das balas teria ficado alojada na medula, segundo informou um irmão da vítima em conversa com o G1 Bahia. Ainda segundo o familiar, é possível que ele fique com sequelas e tenha dificuldades para falar e andar.