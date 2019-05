Homem é baleado durante churrasco em Itinga

Um homem foi baleado enquanto estava em um churrasco na tarde desse domingo (19), no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Deivson Santana Santiago, 21 anos, contou para a polícia que homens armados tentaram matar algumas pessoas que estavam em um bar e que ele foi atingido por uma bala perdida.

Deivson foi baleado de raspão na cabeça e socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE). Ele contou para os investigadores que estava no Conjunto Brisa, em um churrasco com alguns amigos, quando homens armados chegaram em um carro não identificado.

Os bandidos pararam em um bar, próximo de onde acontecia a festa, e abriram fogo contra as pessoas que estavam naquele local. Deivson disse para os policiais que não reconheceu os autores do crime nem o grupo que estava no bar, alvo do ataque. O estado de saúde de Deivson não foi divulgado.

A Polícia Militar informou que não atendeu essa ocorrência.

A 27ª Delegacia (Itinga) está investigando o caso.