Homem é baleado durante tentativa de assalto em Brotas

Um homem foi baleado durante uma tentativa de roubo de carro ocorrida nesta sexta-feira (11), por volta das 12h. O crime aconteceu na Avenida Dom João VI, no bairro de Brotas.

A Polícia Militar informou que por volta das 12h44, policiais da 26ª Companhia Independente da PM foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cincom) para verificar uma denúncia de disparos de arma de fogo, próximo a um hospital na avenida Dom João VI.

Ao chegar no local, os policiais confirmaram o fato. Os agentes encontraram o veículo abandonado no local. Populares informaram que o condutor havia sido socorrido por moradores do bairro. A Polícia Civil informou que o homem foi encaminhado para o hospital e já recebeu alta médica.

A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos investiga a tentativa de roubo de um veículo Gol, ocorrido na manhã desta sexta-feira (11). As guias de perícia foram expedidas e o carro já foi removido para a sede da especializada. Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para ajudar na identificação dos autores.