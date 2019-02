Homem é baleado em assalto a ônibus após ser confundido com policial

Passageiro de um ônibus que fazia a linha Lapa/Ribeira, José Carlos Araújo Silva, 52 anos, foi baleado na manhã de quarta-feira (20) depois de ser confundido com um policial por bandidos, durante um assalto.

José Carlos estava no coletivo, por volta das 7h05, quando, nas proximidades de um ponto de ônibus da região de Aquidabã, sentido Estação Nova Lapa, três homens subiram no veículo anunciando o assalto.

De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado no Posto da Polícia Civil do Hospital Geral do Estado (HGE), um dos homens atirou contra o passageiro depois de desconfiar que ele era um policial.

José Carlos foi baleado no lado esquerdo do tórax e socorrido para a unidade de saúde, onde deu entrada por volta das 8h. A sua profissão não foi informada.

Durante o depoimento dado aos policiais do posto da Polícia Civil, o paciente descreveu os suspeitos como sendo dois deles negros e um pardo. A vítima ainda permanece internada no hospital, mas seu estado de saúde não foi informado.

