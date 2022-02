Homem é baleado em confusão após derrota do Palmeiras no Mundial

A situação ficou tensa nas ruas do entorno do Allianz Parque, em São Paulo, após a derrota a do Palmeiras para o Chelsea, por 2 a 1, na final do Mundial de Clubes neste sábado (12). Segundo a Polícia Militar, um homem foi baleado e está em estado grave. Outro homem, que atirou na vítima, foi detido.

Ainda não há informações sobre o que provocou a confusão.

A cavalaria da Polícia Militar (PM) e agentes com escudos dispararam bombas de efeito moral e balas de borracha para dispersar os torcedores que se concentravam na região. Houve correria do grupo para as ruas próximas.