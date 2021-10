Homem é baleado em tentativa de assalto próximo ao Salvador Shopping

Uma tentativa de assalto acabou em tiroteio no entorno do Salvador Shopping na noite desta quarta-feira (13). Testemunhas relatam que um grupo tentava roubar um carro quando foi abordado por policiais militares. Houve troca de tiros e um homem acabou baleado.

Durante um passeio na região, o jornalista e empresário Alexandre Galvão, que mora próximo ao centro de compras, falou sobre o medo que sentiu ao ouvir os disparos.

“Quando chegou ali na lateral do Salvador Shopping, que tem o estacionamento de saída do (edifício) CEO, eu ouvi tiros, uns quatro ou cinco tiros, e aí já saí correndo. Só que eu olhei para trás e vi que era a polícia que estava indo em direção ao estacionamento, e atirando”, conta.

“A galera começou a correr, eu me abriguei dentro do estacionamento (do shopping) e vi que entrou um cara mancando naquela parte de docas ali do shopping, e eles fecharam o portão”, continuou Galvão, que estava passeando com os cães.

O jornalista ainda revelou ter ouvido de outras testemunhas que o rapaz mancando, aparentemente baleado, era um dos bandidos. Segundo ele, várias viaturas foram ao local para atender a ocorrência.

Procurada, a Polícia Militar informou que foi registrado um pedido de apoio na localidade às 18h45, mas não confirmou o motivo do chamado. Equipes da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram enviadas para a região.

A reportagem procurou a assessoria do shopping, para saber mais informações sobre o incidente, mas sem sucesso.