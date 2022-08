Homem é baleado na porta de casa após briga em festa e morre em hospital na Bahia

Um homem de 43 anos, identificado como Darlan Araújo Cabral da Silva, morreu nesta sexta-feira (19), após cinco dias internado no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo na Bahia, vítima de disparos de arma de fogo. O crime ocorreu no último domingo (14), em Amargosa, onde Darlan morava com a esposa.

Uma prima da vítima, que preferiu não se identificar, contou que Darlan estava em uma festa no último domingo quando discutiu com o suspeito, chegando a vias de fato. O homem seguiu para casa, mas foi perseguido pelo acusado, que praticou o crime em frente à casa da vítima.

Darlan ficou internado por cinco dias, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu nesta sexta. "No interior, todo mundo se conhece, eles [a vítima e o acusado] se conheciam. O suspeito seguiu meu primo e o matou na frente de casa", disse a prima da vítima.

"Meu primo era conhecido na região, trabalhava com festas infantis. O homem sabia onde ele morava, pegou o carro e foi lá, viu meu primo e atirou quatro vezes. Era uma pessoa alegre, extrovertida e muito querido por todos", disse a prima.

A família de Darlan informou que o autor do crime é um morador de Amargosa chamado Jusceli Pereira de Souza. Segundo a prima, o enterro da vítima será neste sábado (20), às 10h, no Cemitério Quinta dos Lázaros, em Salvador.

A Polícia Civil informou que o autor dos disparos já foi identificado, mas não divulgou o nome do suspeito. O caso é apurado pela Delegacia de Amargosa. Foram expedidas as guias para remoção e perícia, e testemunhas estão sendo ouvidas.