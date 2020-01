Um homem foi baleado na noite deste sábado (25), na Rua do Gravatá, próximo à Baixa do Sapateiros, em Salvador. De acordo com o 18º Batalhão de Polícia Militar, o caso chegou à polícia após denúncias. Ao chegar no local, a situação foi confirmada, mas o homem já havia sido encaminhada ao Hospital Geral do Estado por populares. Não há informações sobre as circunstâncias do crime. Equipes intensificaram o policiamento com a finalidade de localizar suspeitos, mas ninguém foi preso.