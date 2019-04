Homem é baleado na testa durante assalto em Narandiba

Um homem, que ainda não foi identificado, foi baleado na testa durante um assalto que ocorreu próximo ao prédio da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), na Avenida Edgar Santos, no bairro de Narandiba. O crime aconteceu por volta das 13h50 desta quinta-feira (25).

A vítima foi socorrida por uma ambulância particular e levada para o Hospital Roberto Santos, no bairro do Cabula, onde deu entrada às 14h15. De acordo com comerciantes da região onde aconteceu o crime, a vítima estava num veículo do modelo Sandero, que foi interceptado por um homem. Depois de anunciar o assalto, o criminoso teria atirado contra a vítima e fugido levando o carro.

De acordo com informações registradas no posto policial da unidade de saúde, populares que passavam pelo local e presenciaram o crime pediram que o motorista da ambulância parasse e socorresse a vítima, que não portava nenhum documento no momento em que foi baleada.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 23ª Companhia Independente da PM (CIPM/Tancredo Neves) foram acionados para atender uma ocorrência de roubo no local. "Segundo informações da unidade, a vítima teria reagido ao assalto e foi atingida por disparos de arma de fogo. Quando a guarnição chegou ao local, o homem já tinha sido socorrido para o hospital". A PM acrescentou que os criminosos fugiram após atingir a vítima.

Ao CORREIO, a assessoria de comunicação do hospital informou que a vítima passou por uma cirurgia para fazer a remoção da bala. O estado de saúde não foi divulgado.

Ainda segundo a PM, a ocorrência será registrada na 11ª Delegacia (Tancredo Neves).