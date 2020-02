Homem é baleado no Uruguai durante troca de tiros com a PM

Um homem foi baleado durante um tiroteio na madrugada deste sábado (29), no bairro do Uruguai, em Salvador. Segundo a polícia, ele atirou contra os policiais e no revide foi atingido na perna, coxa e braço direitos.

Os policiais militares envolvidos no tiroteio contaram para os investigadores do posto policial do Hospital Geral do Estado (HGE) que estavam a caminho do bairro de Massarambuba para atender uma ocorrência de mulher agredida quando encontraram com o homem.

Os militares resolveram revistar o suspeito, mas quando a viatura se aproximou o homem teria sacado uma arma e disparado contra os policiais. Houve troca de tiros e o suspeito foi baleado. Ele foi socorrido para o HGE, e o estado de saúde não foi divulgado.

Com o suspeito foram apreendidas uma corrente dourada e uma quantidade de pó branco que a polícia suspeita ser cocaína.