Homem é condenado a 15 anos de prisão por matar parceiro por suspeitar que ele tinha HIV

O Tribunal do Júri condenou Genildo José Rodrigues da Costa a 15 anos e 9 meses de prisão por homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e por impossibilitar a defesa da vítima. Segundo a denúncia, o crime foi motivado por vingança, após Genildo Costa suspeitar que a vítima, Jorge Martins dos Santos, com quem havia tido relações sexuais, seria soropositiva para HIV. O crime ocorreu em Curaça, no norte da Bahia, na noite de 12 de julho de 2003.

A condenação vem após 18 anos de ocorrido o crime, cometido nas mediações do ginásio de esporte do município. Segundo a sentença, após o crime, o condenado se manteve foragido da polícia por mais de 15 anos. Genildo Costa se encontrava preso provisoriamente e o juiz determinou a manutenção da prisão.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público, por meio da promotora de Justiça Mayumi Kawabe em 29 de março de 2004 e o julgamento foi realizado na última quinta-feira (2), no Fórum de Curaçá. A acusação foi sustentada pela promotora de Justiça Thays Rabelo da Costa e a sentença proferida pela juiz Rafael Araújo. Jorge foi atingido por tiros de arma de fogo na nuca. Logo após os disparos, Genildo fugiu do local do crime no carro da vítima.